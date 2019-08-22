Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Adana'da silahlı saldırı

'da

Plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 09:21
Adana'da silahlı saldırı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda plakası "evleniyoruz" yazısıyla kapatılan bir otomobildeki kişi, Esra Y. (30) iş yerine girdiği sırada tabancayla ateş ederek kaçtı.

Bacağından yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, boş kovan araştırması ve delil toplama çalışması yaptı.

Olayda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Y.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da silahlı saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN