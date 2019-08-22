Antik tekneyle Mısırlı denizcilerin izinde

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Antik Yunan tarihçisi Herodot, bir yazısında "4 bin yıl önce eski Mısırlı denizciler gemiyle Karadeniz'e ulaştı" der. Alman arkeolog Domonique Görlitz işte bu iddiayı doğrulamak için kamıştan tekneyle Bulgaristan'dan 16 Ağustos'ta demir aldı. Varna Limanı'ndan "Barış için yolculuk" mesajıyla denize açılan arkeolog, kamıştan tekneyle bin 1619 deniz mili (3 bin kilometre) yol kat ederek Mısır'ın İskenderiye Limanı'na ulaşmayı hedefliyor. "Abora -4" isimli tekne, 19 Ağustos'ta Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na ulaştığında ahşap destekleyici tahtanın zarar görmesi nedeniyle Rumelifeneri yakınlarında demirledi. Burada tamir için malzeme temin edildi. Ardından da tekne tahlisiye botu ile Kalamış Marina'ya çekildi. Bolivya'daki Titicaca Gölü'nden getirtilen Totora kamışı ve ağaçla yapılan 23 metre uzunluğundaki teknede Görlitz'in yanı sıra Almanya, ABD, Bulgaristan, Bolivya ve Hollanda'dan 12 kişilik mürettebat yer alıyor. Mürettebata Çanakkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Rüstem Aslan da bir süreliğine eşlik edecek. Yarın marinadan ayrılması planlanan tekne, Çanakkale Boğazı'nı geçerek Yunanistan'a gidecek. Sonrasında da rotasını Girit, Kıbrıs ve Beyrut'a çevirecek. Varna Arkeoloji Müzesi'nden Teodor Rokov "Bu yolculuğun sloganı: Barış İçin Yolculuk. Karadeniz'de politik gerginlik ortada. Bu kamış tekne tüm denizlerde mükemmel bir barış elçisi olabilir" dedi.ALMAN Arkeolog Domonique Görlitz, Türkiye'nin rotalarındaki önemini şöyle anlattı: Bu coğrafya ticaret yolları üzerinde. Medeniyetlerin kesişim noktası olarak her zaman önemliydi. Türkiye aslında o dönem her şeyin merkeziydi. İstanbul ve Çanakkale tarihi açıdan olduğu gibi bizim rotamızda da kritik bir öneme sahip. Göbeklitepe de bu coğrafyada medeniyetin Mısır'dan bile çok daha eski olduğunun göstergesi".ABORA Projesi'nin 4'üncüsü olan ve Bulgaristan'da inşa edilen gemi, 2 kilometre urgan ile bağlanmış 12 ton kamıştan yapıldı. Kamışlar Peru'dan getirildi. 4.5 metre genişliğinde olan gemi, iki kabinden oluşuyor. Gemide, 62 ve 40 metrekare büyüklüğünde yelken bulunuyor. Gemide kullanılan kamışlara 5 ton su emdirildi. Geminin Alman, Bulgar, Rus, ABD'li, Bolivyalı, Hollandalı olmak üzere 12 mürettebatı bulunuyor. Projenin, asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamıştan yapılan gemilerin Karadeniz'den Tuna Nehri'ne kadar uzanan ticaret hattını geçecek gelişmişliğe sahip olduğunu kanıtlaması bekleniyor. DIŞ HABERLER