Ataşehir’de can pazarı

BUGÜN NELER OLDU

Meteoroloji Müdürlüğü'nün dün sabah saatlerinde İstanbul için yaptığı kuvvetli yağış uyarısından sonra kentin Anadolu yakasını kara bulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Kadıköy, Şile, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştü.Fikirtepe Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerini su bastı.Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D-100 Uzunçayır Kavşağı, D-100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkii, D-100 Göztepe, Marmaray Feneryolu, Suadiye ve Maltepe İstasyonu'nda su baskınları meydana geldi.Ataşehir, İçerenköy Mahallesi Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı. Mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Kocaeli'nde, sağanak etkili oldu. Gebze ilçesinde su baskınlarına ve yolda çökmeye neden oldu.Şehit Hamdi Çalışkan Caddesi'nde, ana su şebeke hattının patlamasıyla yol çöktü.