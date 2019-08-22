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ürünler kataloğu yayınlandı! aktüel listesi burada!

ürünleri indirim kataloğu güncel olarak yayınlandı. Cuma günlerinin vazgeçilmez indirimleri yine dikkat çeken ürünleriyle görücüye çıktı. BİM aktüel kataloğunda bu hafta kırtasiye ürünlerinde ve mutfak eşyalarında sürpriz indirimler yer alıyor. Her hafta yeni ürünleriyle ve cazip fiyatlarıyla tüketicinin beğenisine sunulan BİM markette bu hafta kabartmalı yapışkanlar, çift kullanımlı yazı tahtası, kumbara ve mini blok set indirimli olarak raflarda yer alacak. Haberimizin devamında indirimli tam listeyi inceleyebilir, ürünlerin fiyatları hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 16:08
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Ağustos BİM kataloğu aktüel listesi burada!

ürünler kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. En cazip fiyatlarıyla karşımıza çıkan katalog indirimi yepyeni ürünleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle ev hanımları ve öğrencilerin ilgi odağı olan BİM kataloğunda bu hafta yok yok! Beyaz eşyadan, mutfak malzemesine, kırtasiye ürünlerinden, oyuncaklara sayısız indirim sizleri bekliyor. İşte aktüel ürünler katalog listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 23 AĞUSTOS

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında yayınlanan BİM aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler içeriyor. Haberimizin devamında katalog indirimi hakkında detaylara erişebilirsiniz.

BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BİM MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

(İlgili metin kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınmış olup, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Ağustos BİM kataloğu aktüel listesi burada!
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