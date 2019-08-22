BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 23 Ağustos BİM kataloğu aktüel listesi burada!

BİM aktüel ürünler 23 Ağustos kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. En cazip fiyatlarıyla karşımıza çıkan katalog indirimi yepyeni ürünleriyle de dikkat çekiyor. Özellikle ev hanımları ve öğrencilerin ilgi odağı olan BİM kataloğunda bu hafta yok yok! Beyaz eşyadan, mutfak malzemesine, kırtasiye ürünlerinden, oyuncaklara sayısız indirim sizleri bekliyor. İşte 23 Ağustos BİM aktüel ürünler katalog listesi…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! 23 AĞUSTOS

Kurumun resmi internet sitesi üzerinden 'haftanın fırsatları' başlığı altında yayınlanan BİM aktüel kataloğunda yine oldukça çeşitli ve cazip fiyatlı ürünler içeriyor. Haberimizin devamında katalog indirimi hakkında detaylara erişebilirsiniz.

BİM MARKETLER ZİNCİRİ HAKKINDA

(İlgili metin kurumun resmi internet sitesi üzerinden alınmış olup, herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.