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'da şüpheli çanta paniği

'da bir caddede bankanın önünde unutulan çantalar paniğe neden oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 21:48 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 21:50
Bursa'da şüpheli çanta paniği

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan banka önünde duran çantaları gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu yeri kordon altına alarak vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Daha sonra olay yerine gelen polis bomba imha ekipleri, çevre güvenliğini aldıktan sonra şüpheli çantaları fünye ile patlatmaya hazırlandığı esnada olay yerine gelen P.N. isimli kadın çantaların kendisine ait olduğunu söyledi.

Polis çantaları kadına teslim ederek, bir daha unutmaması için uyarıda bulundu.

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Bursa'da şüpheli çanta paniği
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