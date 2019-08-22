Eşini almaya gitti 6 kişiyi katletti

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Gökçetevek köyünde yaşayan Gülşen Poyraz, Keklikdere köyünde yaşayan Fatih Poyraz ile evlendi. 2 oğulları ve bir kızları dünyaya gelen çift arasında, son dönemde geçimsizlik başladı. Bunun üzerine Gülşen Poyraz, 3 ay önce babası Enver Tekin'in evine dönerek, boşanmak istediğini bildirdi. Gülşen Poyraz, boşanmayı kabul etmeyen eşinin eve dönme isteklerini de reddetti. Öfkelenen Fatih Poyraz, önceki gece ağabeyi M. Poyraz ve dayısı S.E. ile birlikte Gökçetevek köyüne gelerek, eşini eve götürmek istedi. Buna karşı çıkan aile, kızlarını geri vermek istemeyince tartışma çıktı. Bağırma sesleri üzerine Tekin ailesinin yakını olan Narin ailesi de eve geldi. Büyüyen tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Araçlarında bulunan Kalaşnikof ve pompalı tüfekleri alan Fatih Poyraz ile ağabeyi ve dayısı, evdekilere rastgele ateş açarak kaçtı. Saldırıda, Edip Okraş, Aziz Narin, Halise Narin, Gökhan Narin ve Münevver Narin ile Süleyman Eleftoz öldü. Teğmen Yapıcı, Ferhat Tekin, Münevver Bağlı ile Ferhat Narin, Felhat Narin, Mevlüt Narin, Cevat Narin, Dukhan Narin ve Mehmet Narin ise tedavileri hastanede devam ediyor. Saldırganlardan ağabey M. Poyraz, geldiği araçta 2 Kalaşnikof ve 2 pompalı tüfekle yakalanırken olay yerinden yaya olarak kaçan Fatih Poyraz da akşam saatlerinde Çardak Mahallesi yolunda Jandarma tarafından ele geçirildi. Olaydan yara almadan kurtulan Gülşen Poyraz'ın yengesi Fatma Tekin, "Sürünerek banyoya gizlendik. Bu sayede kurtulduk. Görüm-cem de o sırada damda uyuyordu" dedi.