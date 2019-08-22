İsofix nedir? Neden tercih edilmelidir? İsofix çocuk koltuğu standardı ne işe yarar?

ISOFIX, araba koltuğunu emniyet kemeri kullanmadan doğrudan araca yerleştirmenizi sağlayan uluslararası bir standart sistemdir. 1990'lı yıllarda tasarlanan çocuk araç koltuğunu kurma işlemini hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde yapmanızı sağlar.

Uluslararası Standartlar Teşkilatı FIX'in akılda kalıcı unvanı ile de bilinen yasa, değiştiği ve tüm yeni arabaların ISOFIX bağlantı parçaları ile üretilmesini gerektirdiği 2006 yılına kadar yaygın olarak kullanılmadı.

ISOFIX yasalarının, doğumdan 4 yıla kadar olan Group 0+ ve Group 1 çocuk koltuklarını kapsadığını belirtmekte fayda var. Grup 2/3 (4-12 yaş) araba koltukları ISOFIT adlı bir sistem tarafından yönetilir. ISOFIX araba koltukları, koltuğun arkasında, aracınızın çerçevesine sabitlenmiş küçük metal çubuklara tutturulan veya bağlanan iki kol veya konektöre sahiptir.

Arka koltuğun koltuk minderiyle birleştiği noktalarda bunu bulabilirsiniz. Koltuğu bu bağlantı noktalarına geriye doğru ittiğiniz takdirde, koltuk doğrudan aracınızın şasisine kilitlenir.

Üç noktalı emniyet kemerinin bulunduğu koltuklarda boyları 150 cm'den kısa 12 yaşından küçük çocuklar için uygun bir sabitleme düzeneğinin (örn. dayanaklı veya dayanaksız bir koltuk minderinin) kullanılması zorunludur.