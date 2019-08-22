Kore gazisi dedesinin izinde başarıya koştu

BUGÜN NELER OLDU

Uluslararası Robot Sporları Federasyonu Birliği tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Dünya Robotik yarışmasında Türkiye ilk defa dereceye girdi. Güney Kore'nin Changwon şehrinde yarışan Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takımı, onlarca ülke arasından ilk üçe girmeyi başardı. Güngören Belediyesi'nin desteğiyle yarışmaya katılan öğrenciler arasında Kore Gazisi Mahmut Yiğit'in torunlarından Nidanur Doyran da vardı. Nidanur Doyran, "Dedemiz Mahmut Yiğit yıllar önce kahramanca bayrağımızı temsil etmek için asker olarak Kore'ye gitti. Kore'ye gideceğimiz duyulunca evimizde duygusal bir ortam yaşandı. Ben de orada bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmenin gururunu yaşadım" dedi.