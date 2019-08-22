Kredi kartı kullanımı tüm dünya genelinde her geçen gün artıyor. Peki, kredi kartınız hakkında gerekli bilgilere nasıl ulaşabileceğiniz biliyor musunuz? Örneğin Kredi kartının kullanıma açık olup olmadığını nasıl öğreneceğiniz hakkında fikriniz var mı? Haberimizde, en çok merak edilen konular arasında yer alan "Kredi kartının kullanıma açık olup olmadığı nasıl öğrenilir?" sorusunun yanıtını bulabilirsiniz.

Eğer kredi kartınızın doğru çalışıp çalışmadığı konusunda şüpheniz varsa kontrol etmeniz gereken bazı hususlar var. Bunların başında kredi kartının geçerlilik tarihi geliyor. Bu tarihi kontrol etmeniz gerekmekte. Eğer bu tarih henüz dolmadıysa, sorun başka bir faktörle alakalıdır.

Kartları kullanamama ile ilgili diğer bir etken ise kredi kartı borcudur. Kredi kartı borcunuzun olup olmadığını öğrenmeniz, var ise bu borcu ödemeniz gerekmektedir.

Son olarak ve kesin yöntem olarak bankanızı arayabilirsiniz. Bankanızın çağrı merkezini arayarak, kredi kartı hakkında gerekli bilgileri alabilirsiniz.