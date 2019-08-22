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'den bu iller için ve uyarısı geldi! Bu günlere dikkat!

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin ve uyarısı geldi. İstanbul başta olmak üzere Marmara'da birçok ilde etkisini hissettiren sağanak yağışlar sona ererken sıcaklıklar yeniden yükselmeye başlıyor. Yağışlar Batı bölgelerinden ülkemizin Doğu taraflarına doğru kayarken Meteoroloji'den de peş peşe uyarılar geldi. Doğu Karadeniz merkezli uyarılar hava durumu uyarıları yapan MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarılarını görüntüleyebilir, önümüzdeki 5 güne ilişkin sıcaklık değerlerine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.8.2019 19:59 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 20:03
Meteoroloji'den bu iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu günlere dikkat!

Sağanak yağışlar Doğu bölgelerine doğru ilerliyor... Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için ve yağmur uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Marmara'da İstanbul ve çevre illerde sağanaklar etkisini hissettirirken sel felaketi yaşanmıştı. Dün İstanbul'u terk eden yağışlar Doğu Karadeniz'e doğru hareket ederken Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve uyarılarını görüntüleyebilir; önümüzdeki 5 güne ilişkin sıcaklık değerleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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Meteoroloji'den bu iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu günlere dikkat!
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