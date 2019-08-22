Meteoroloji'den bu iller için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu günlere dikkat!

Sağanak yağışlar Doğu bölgelerine doğru ilerliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve yağmur uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonu Marmara'da İstanbul ve çevre illerde sağanaklar etkisini hissettirirken sel felaketi yaşanmıştı. Dün İstanbul'u terk eden yağışlar Doğu Karadeniz'e doğru hareket ederken Meteoroloji'den de yeni uyarılar geldi.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarılarını görüntüleyebilir; önümüzdeki 5 güne ilişkin sıcaklık değerleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.