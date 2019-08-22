Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 22 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporları ile uyarıları haberimizde bulabilir, şehirlere göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.

İşte haritalı hava durumu tahminleri...