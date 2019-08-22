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’den ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos

’den gelen haberine göre bugün yurdun birçok kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağmur yağışı bekleniyor. Vatandaşların kuvvetli yağıştan oluşabilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor. Evden çıkmadan önce “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştıran vatandaşlar gözlerini Meteoroloji’den gelen son dakika haberine çevirdi. İşte 22 Ağustos 2019 tarihli hava durumu tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 22.8.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 08:04
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos

Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan son tahminlerine göre ülkemizin birçok bölgesinde yağmur yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, illerimize göre bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 22 AĞUSTOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait son hava durumu tahmin raporları ile uyarıları haberimizde bulabilir, şehirlere göre saatlik tahminlere ulaşabilirsiniz.

İşte haritalı hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 22 Ağustos
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