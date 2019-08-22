Sokak hayvanları yetim kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'dan, 3 yıl önce Antalya'ya giden Emrullah Nalbant, bir firmada muhasebeci olarak çalışmaya başladı. Boş zamanlarında sahilde yürüyüş yapan Nalbant, bulduğu yiyecekleri rastladığı sokak hayvanlarına veriyor, susuz kalanlara da su içiriyordu. Bir süre önce işsiz kalan Nalbant, Konyaaltı Plajını mesken edinmişti. Bölgedeki sokak hayvanları da onun yolunu gözler olmuştu. Hemen her gün bisikletiyle plaja gelen Nalbant, bulduğu yiyecekleri hayvanlara veriyordu. Yüzmeyi de yeni yeni öğrenen Nalbant, daha sonra da denize giriyordu. Önceki gün de yine bisikletiyle Akdeniz Bulvarındaki 24 No'lu plaja geldi. Yanına gelen ve susuz kalan sokak köpeklerine, bisikletindeki mataradan su içirdi. Şnorkelini takıp denize gireceği sırada, bir tatilcinin ricası üzerine fotoğrafını çekti. Ardından da suya girdi. Ancak birkaç dakika sonra, bir Rus turist tarafından, kıyaya 3 metre mesafede suyun üzerinde hareketsiz halde bulundu. Kalp masajı ve suni teneffüs yapılan Nalbant, kurtarılamadı. Nalbant'ın öldüğü haberini alınca gözyaşlarına boğulan arkadaşlarından Süleyman Demir ise "Yüzmeyi yeni yeni öğreniyordu. Bir gün önce beni arayıp, 'şnorkelle biraz açılabiliyorum' dedi. Bende dikkat etmesini söyledim. Bugün de üzücü haberi aldık" dedi. Nalbant, İstanbul'da toprağa verildi.