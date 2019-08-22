Son depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre son depremler listesi!

Birçok vatandaşın gündeminde yer alan deprem konusu oldukça araştırılmaya başlandı. Her yeni bir gün yurdun çeşitli yerlerinde deprem olması bu konunun önemini vurgular nitelikte. Günün ilk saatlerinden itibaren araştırma konusu haline gelen "Son depremler listesi" Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmaktadır. Buna göre; 22 Ağustos 2019 Perşembe koordinat bilgileri ile son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE)

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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05:58:05 37.8507 29.6952 6.7 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI)

05:40:32 37.8357 29.7113 7.7 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI)

05:34:55 38.7678 38.1750 6.0 -.- 1.9 -.- TATKINIK-ARGUVAN (MALATYA)

05:07:50 38.5880 26.9417 15.1 -.- 1.7 -.- ILIPINAR-FOCA (IZMIR)

04:42:40 39.0345 28.1027 11.0 -.- 1.2 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA)

02:30:20 37.0600 27.5227 9.2 -.- 2.6 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA)

02:25:30 37.7600 36.6717 13.1 -.- 1.9 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS)

02:18:47 39.3397 26.9857 7.8 -.- 2.2 -.- DAMLALI-BURHANIYE (BALIKESIR)

01:51:41 39.3480 26.9560 9.2 -.- 2.7 -.- KUMGEDIK-GOMEC (BALIKESIR)

01:24:40 38.9432 27.1513 8.1 -.- 1.5 -.- KIZILTEPE-BERGAMA (IZMIR)

00:56:31 40.0635 24.5772 10.7 -.- 3.5 3.7 EGE DENIZI