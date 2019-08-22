Tarım işçisi 2 genç kız barajda boğuldu

BUGÜN NELER OLDU

ŞANLIURFA'NIN Siverek ilçesinde serinlemek için baraj gölüne giren tarım işçisi 2 kız boğuldu. Siverek ilçesine 50 kilometre uzaktaki Salice Mahallesi yakınlarında serinlemek amacıyla Atatürk Baraj Gölü'ne giren tarım işçisi Nuray Karabulut (23 ) ve Gülay Yaman (16) bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarınca sudan çıkarılan Karabulut ve Yaman, ilk müdahaleleri 112 ekiplerince yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürülürken yolda can verdiler. Karabulut ve Yaman'ın cenazeleri Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.