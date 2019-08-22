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Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 22.8.2019 15:18
Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Hasan Heybeli'nin kullandığı 07 LUU 29 plakalı otomobil ile Osman Öztürk'ün kullandığı 07 J 0421 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Heybeli ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ali Ak, Arzu Akay, Deniz Ak ve Songül Ak hafif yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ayakta tedavi gördükten sonra taburcu edildikleri bildirildi.

Kazanın meydana geldiği bölgede ikamet eden vatandaşlar, kavşakta kazasız günün geçmediğini belirterek yetkililerden kavşağa önlem almasını istedi.

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Ticari taksiyle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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