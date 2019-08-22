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Yanlışlıkla ‘rap star’ oldu

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Yanlışlıkla ‘rap star’ oldu
Almanya'nın Attendorn şehrinde yaşamını sürdüren ve yaz tatili için ailesiyle birlikte Acıpayam ilçesindeki yakınlarının yanına gelen 15 yaşındaki amatör rap müzik şarkıcısı Yunus Emre Nalcı, kendi bestesi olan "Yabancı 2" isimli şarkısının kaydını, müzik paylaşımı yapılan bir platforma yükledi. Sistemdeki problem nedeniyle Nalcı'nın şarkısı, sahne adı ile "Future" olan ünlü ABD'li rapçi Nayvadius Demun Wilburn'un son şarkısı olarak yüklendi. Şarkıyı iki günde binlerce kişi dinledi. Yanlışlık fark edilince şarkı listeden çıkarıldı. Şarkısının sosyal medyada yaklaşık 13 milyon takipçisi olan "Future" isimli sanatçının hesabında gördüğünde inanamadığını belirten Nalcı, "İki günlüğüne ünlü olmak çok güzel bir duyguydu. Kim bilir belki bir gün ünlü rapçi ile aynı sahneyi paylaşırım" diye konuştu.
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Yanlışlıkla ‘rap star’ oldu
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