Yaralı kız bilincini kaybetmesin diye seferber oldular

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Antalya'da, Özkan Aykutlu'nun kullandığı otomobil, Kepez girişinde kontrolden çıktı. Yol kenarındaki trafik tabelasına çarpan otomobil, bir ağaca çarparak durabildi. Sürücü Özkan Aykutlu ile ön tarafta oturan Elif Sevcan Emir, hurdaya dönen araç içinde sıkıştı. Arkada oturan Arık Burak Özkan ve Şehmuz Mert Turan ise kendi çabaları ile araçtan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servise bildirdi. Sıkışan sürücü ve yanındaki genç kızda vatandaşların yardımı ile çıkarıldı. Vatandaşlar genç kızı bilincini kaybetmemesi için sürekli konuşturdu. Aykutlu ve Emir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.