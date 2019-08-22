Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Yaya geçidinde yol vermedi bıçaklayarak öldürdü

Yaya geçidinde yol vermedi bıçaklayarak öldürdü

Giriş Tarihi: 22.8.2019
Yaya geçidinde yol vermedi bıçaklayarak öldürdü
Karaman'da İsa Kocaoğlu (45), yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. (39) ile tartıştı. Araçtan inen Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 06.30 sıralarında, Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında meydana geldi. Yaya geçidini kullanan gurbetçi İsa Kocaoğlu, iddiaya göre, üzerine doğru hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K.'ye tepki gösterdi. Araçtan inen Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kocaoğlu hayatını kaybetti. Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. DHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaya geçidinde yol vermedi bıçaklayarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN