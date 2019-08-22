Yaya geçidinde yol vermedi bıçaklayarak öldürdü

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Karaman'da İsa Kocaoğlu (45), yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. (39) ile tartıştı. Araçtan inen Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, saat 06.30 sıralarında, Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında meydana geldi. Yaya geçidini kullanan gurbetçi İsa Kocaoğlu, iddiaya göre, üzerine doğru hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K.'ye tepki gösterdi. Araçtan inen Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Kocaoğlu hayatını kaybetti. Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. DHA