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23 Ağustos 2019 ! ve ’a göre son depremler listesi burada!

Vatandaşların günlük olarak araştırdığı konular arasından “” yerini aldı. Her gün yeni bir haberinin gündeme gelmesi ile birlikte günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanan “son depremler” konusu ve tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Buna göre; son depremler ne zaman oldu? İşte liste!

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:35
23 Ağustos 2019 son depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre son depremler listesi burada!

Birçok vatandaşın gündeminde yer alan deprem konusu oldukça araştırılmaya başlandı. Her yeni bir gün yurdun çeşitli yerlerinde deprem olması bu konunun önemini vurgular nitelikte. Günün ilk saatlerinden itibaren araştırma konusu haline gelen "Son depremler listesi" Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılmaktadır. Buna göre; koordinat bilgileri ile son depremler listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER (22 - 23 AĞUSTOS 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2019.08.23 09:58:21 40.3427 27.1103 5.9 -.- 3.7 3.7 ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE)2019.08.23 07:56:42 36.1650 27.6162 5.3 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.23 07:09:45 35.6272 25.5043 5.4 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.08.23 06:44:16 37.8100 29.6923 11.2 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.23 05:36:24 36.0315 30.5462 17.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.23 02:25:04 36.9345 28.1678 16.1 -.- 2.3 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2019.08.22 21:59:42 36.1548 27.6492 6.2 -.- 3.2 3.0 AKDENIZ İlksel

2019.08.22 21:43:46 36.1857 27.6713 9.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.22 21:26:30 36.5462 28.7360 19.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.08.22 19:59:50 36.1697 27.6793 8.0 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2019.08.22 16:58:50 41.2772 41.4297 1.7 -.- 1.8 -.- DULGERLI-ARHAVI (ARTVIN) İlksel

2019.08.22 16:33:01 37.8207 29.6685 14.8 -.- 0.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.22 16:12:26 36.1687 27.6380 5.3 -.- 3.3 3.2 AKDENIZ İlksel

2019.08.22 15:32:56 39.3393 26.9660 9.4 -.- 2.1 -.- DAMLALI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel

2019.08.22 14:59:55 37.7832 29.7152 11.6 -.- 1.8 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2019.08.22 13:32:24 39.6100 26.3253 11.5 -.- 1.5 -.- CINARPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2019.08.22 13:01:01 40.1722 30.7525 5.2 -.- 1.5 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel

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23 Ağustos 2019 son depremler! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre son depremler listesi burada!
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