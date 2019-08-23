‘Akif’ belgeseli seyirciyle buluşuyor

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İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yılları ile hayatından kesitlerin anlatıldığı 'Akif' belgeseli için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel için şiir okuduğu belgeselin galası 31 Ağustos'ta Çanakkale İÇDAŞ Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.Senaryosunu gazeteci Ömer Erbil'in yazdığı, Nihal Ağırbaş'ın yönetmenliğini üstlendiği Akif belgeseli, milli şairin çocukluğunun ve ailesinin anlatıldığı ilk yapım olma özelliği taşıyor. Yine dikkat çeken yapımda Akif'in karakterinin nasıl bir ailede şekillendiği, çocukluğuna dair detaylar ilk kez bir filmde ele alındı. Belgeselin en önemli özelliklerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir belgesel film için şiir okuması oldu.Ersoy'un "Resmim için" adını verdiği şiirini Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın ricası ile "Akif" belgeseli için özel olarak okudu. Ersoy'un 28 Aralık 1936 yılında Bayazıd Camisi'ndeki cenaze töreninin canlandırıldığı sahnenin üstüne Ersoy'a ait olan "Toprakta gezen gölgeme toprak çekilince / Günler şu heyûlâyı da er geç silecektir. / Rahmetle anılmak, ebediyet budur amma, / Sessiz yaşadım, kim, beni nereden bilecektir?" dizelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendirdi. Belgeler, röportajlar, gerçek mekânlardan faydalanarak hazırlanan belgeselde Akif'in çocukluğu drama olarak canlandırıldı.