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Aniden gelen bir ilçeyi yuttu

’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu. ilçeye büyük maddi zarar verdi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 15:42 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 15:48
Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu

Salıpazarı'nda öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüştü. İlçenin üst kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezini de adeta yuttu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kaldı. İlçeden geçen Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken, vatandaşların arabaları ise yolda kaldı.Selin bir anda bastırdığını belirten vatandaşlar, ilçeye giriş çıkışların kapandığını, yüksek kesimlerde heyelan olduğunu, ilçe merkezinin ise sular altında kaldığını söylediler.

Meydana gelen selde Ahmet Yıldız isimli bir şahıs dereden karşıya geçersen suya kapıldı. Olay üzerine polis, jandarma, 112 ve AFAD'dan yardım istendi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı. 1 kişinin ise selde kaybolduğu bilgisine ulaşıldı.

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Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu
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