Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı

'nın İnegöl ilçesinde, Onur Demirtok (28), beraber yaşadığı annesi Sevda Demirtok'a (50) kızıp, tek katlı evlerini ateşe verdi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Gözaltına alınan Onur Demirtok, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 14:10

Olay, saat 04.00 sıralarında, İnegöl'e bağlı Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Onur Demirtok, annesi Sevda Demirtok ile birlikte yaşadığı, Doğancı Caddesi'ndeki tek katlı evi ateşe verdi. Bu sırada evde olan Sevda Demirtok, yangını fark edip, kendisini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Sevda Demirtok, itfaiye görevlilerinin müdahalesini gözyaşlarıyla izledi. Olay sonrası kaçan Onur Demirtok, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtok'un, ilk ifadesinde, annesine kızdığı için evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN