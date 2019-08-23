Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bu kadarı da olmaz dedirtti! Kocaeli'deki sahte içki operasyonu

Bu kadarı da olmaz dedirtti! 'deki sahte içki operasyonu

'de, 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 08:40

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve gümrük kaçağı içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Derince ve Kandıra ilçelerinde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere imal edilen 733 litre ve satışa hazır 45 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramada ise içki imalatında kullanılan fıçı, alkol damıtma borusu, 4 alkolmetre, 4 plastik varil ve 20 litre etil alkole el konuldu.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 2'si Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu kadarı da olmaz dedirtti! Kocaeli'deki sahte içki operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN