Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Çanakkale’de deprem oldu! Çanakkale’de korkutan deprem!

’de oldu! Çanakkale’de korkutan deprem!

Son zamanlarda oldukça sık karşılaştığımız depremlere her gün bir yenisi ekleniyor. bilgisine göre; ’nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir meydana geldi. Her gün günün ilk saatlerinden itibaren araştırılmaya başlanan son depremler konusu gündemden düşmüyor. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:00
Çanakkale’de deprem oldu! Çanakkale’de korkutan deprem!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. İşte son dakika detayları..

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre; son depremlerin bilgisi anlık olarak veriliyor. 23 Ağustos 2019 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çanakkale’de deprem oldu! Çanakkale’de korkutan deprem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN