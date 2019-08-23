Çanakkale’de deprem oldu! Çanakkale’de korkutan deprem!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu. İşte son dakika detayları..

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre; son depremlerin bilgisi anlık olarak veriliyor. 23 Ağustos 2019 tarihinde Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.58'de yerin 5.9 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı gelen ilk bilgiler arasında.