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Cinnet geçiren eski asker 'da dehşet saçtı! Kan donduran olayı yürekleri burktu; çocuklarıyla beraberken...

'dan gelen haberi kan dondurdu! Daha önce de psikolojik sıkıntılar yaşayan ve bu nedenle astsubaylıktan atılan Güçlü Doğan Tabur cinnet geçirdikten sonra oturduğu mahallede dışarıya çıkıp rastgele ateş açtı. Tüyler ürperten olayın sonunda 3 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden biri, motosikletiyle giderken 2 çocuğuyla birlikte kurşunların hedefi oldu; son dakika haberinin ayrıntılarını haberimizde bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 07:12 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 08:01
Cinnet geçiren eski asker Adana'da dehşet saçtı! Kan donduran son dakika olayı yürekleri burktu; çocuklarıyla beraberken...

'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nde gerçekleşen olay şu şekilde yaşandı; cinnet geçiren , psikolojik bunalım yaşıyordu eşi ve çocukları da onu terk etmişti. Cinnet geçiren Tanbur, evinden çıktı silahını aldı otomobiline bindi ve mahallede rastgele ateş açmaya başladı. 37 yaşındaki Hayati Özkahya iki çocuğuyla birlikte motosikletiyle evine gidiyordu. Çocuklar hedef olmadı ama babaları başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi, kan donduran haberinin detayları burada...

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Cinnet geçiren eski asker Adana'da dehşet saçtı! Kan donduran son dakika olayı yürekleri burktu; çocuklarıyla beraberken...
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