Cinnet geçiren eski asker Adana'da dehşet saçtı! Kan donduran son dakika olayı yürekleri burktu; çocuklarıyla beraberken...

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Köprülü Mahallesi'nde gerçekleşen olay şu şekilde yaşandı; cinnet geçiren Güçlü Doğan Tanbur, psikolojik bunalım yaşıyordu eşi ve çocukları da onu terk etmişti. Cinnet geçiren Tanbur, evinden çıktı silahını aldı otomobiline bindi ve mahallede rastgele ateş açmaya başladı. 37 yaşındaki Hayati Özkahya iki çocuğuyla birlikte motosikletiyle evine gidiyordu. Çocuklar hedef olmadı ama babaları başına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi, kan donduran son dakika haberinin detayları burada...