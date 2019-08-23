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haberi: ’un kardeşi konuştu! ‘Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum’

Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen 38 yaşındaki ’un bıçaklanma videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Olayların sıcaklığı devam ederken, Emine Bulut’un kardeşi Kazım Bulut’tan açıklaması geldi. Kazım Bulut, ‘Zaten 4-5 aydır bu işi kendi kendine kuruyormuş. Belinde sürekli ekmek bıçağıyla geziyormuş, 'Abilerini, babasını öldüreceğim.' diye anlatıyormuş. Ablamı bıçakladıktan sonra da babamı aramış, 'Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum.' diye...' dedi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 15:49 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 15:50
Son dakika haberi: Emine Bulut’un kardeşi konuştu! ‘Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum’

Kırıkkale'de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızlarının önünde canice öldürülen 'un kardeşi Kazım Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, katil zanlısı F.B'nin hiçbir zaman çocuğuna babalık yapmadığını, alkolü, uyuşturucuyu ve kumarı bırakmadığını ileri sürdü.

'BUNLARA İNSAN DENEMEZ'

Ablasının zanlıdan yaklaşık 6 yıl önce tek celsede boşandığını anlatan Bulut, şöyle konuştu:

"Boşanırken de çocuktan yana hiçbir şey talep etmedi. 'Çocuk sizin olsun.' dedi çünkü bunun babalık duygusu yok. Babalık duygusu olsa çocuğunun yanında annesine bu caniliği, vahşeti yapabilecek bir insan olamaz. Bunlara insan denmez. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum. Bunların hakkı idam. Çocuğunu ne zaman istese görebilirdi ama senede toplasan 5 defa ancak görüyordu çünkü istemiyordu. Çocuk hiçbir zaman ona 'Baba' demedi.

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Son dakika haberi: Emine Bulut’un kardeşi konuştu! ‘Seni de öldüreceğim, bekle geliyorum’
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