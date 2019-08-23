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'teki bir cinayetin zanlısı olarak aranan adam, kadın kılığında yakalandı

Geçtiğimiz Temmuz ayında 'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen silahlı kavgadaki cinayetin zanlısı Kırıkşal mahallesinde yakalandı. 16 yaşındaki çocuğun katil zanlısı olarak aranan B.K., kadın kıyafeti içerisinde yakalandı. Kaçmaya çalışan, ancak Jandarmadan kaçamayan zanlının elindeki çantanın da kadın çamaşırı dolu olduğu görüldü. Çantada ayrıca bir tabanca, fişekler ve para ele geçirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 18:02 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 18:13
Gaziantep'teki bir cinayetin zanlısı olarak aranan adam, kadın kılığında yakalandı

Gaziantep'te cinayet şüphelisi kişi, kadın kılığında yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri 15 Temmuz'da Nurdağı ilçesinde 1 kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı olan B.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ELİNDE ÇANTAYLA KAÇMAYA ÇALIŞIYORDU

Zanlının ilçeye bağlı Kırışkal Mahallesi'nde olduğu ihbarını alan ekipler, söz konusu mahalleye operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, zanlı B.K'yi kadın kılığında ve elinde bir çantayla kaçmaya çalışırken yakaladı.

Çantasında yapılan aramada ise tabanca, 42 fişek, 3 bin 200 lira ve çeşitli kadın kıyafetleri ele geçirdi.

Market çıkışında kanlı infaz

TUTUKLANDI

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

15 Temmuz'da Nurdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirmişti.

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Gaziantep'teki bir cinayetin zanlısı olarak aranan adam, kadın kılığında yakalandı
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