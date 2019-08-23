Heyelan yuttu!

Zonguldak'ta önceki gece etkili olan yağış sele neden oldu. Kozlu ilçesine bağlı Bozca ve Dereköy köyleri arasında ulaşımı sağlayan köprü çöktü. Köprüde mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Taşbaca Mahallesi'nde ise yağış heyelana neden oldu. Çöken istinat duvarı ve yol 6 evi kullanılmaz hale getirdi. Evlerin duvarları yıkıldı, kapı girişleri toprakla doldu. Evlerde mahsur kalanlar, panikle pencerelerden dışarı çıkarak komşularına sığındı. Yaklaşık 20 kişi, gece yakınlarında ve komşularında geçirdi. Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan, heyelanla birlikte büyük panik yaşadıklarını anlatarak, "Yağmurun ardından heyelan yaşandı. Toprak aşağıya doğru indi. Şu anda vatandaşların evi kullanılamaz halde. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 3 aile aşağıda, evler kullanılamaz halde. AFAD'dan bu konuda yardım bekliyoruz. Arazi konum itibariyle sıkıntılı, yağmur yağdığında buranın tekrar kayma pozisyonu var" diye konuştu. Karafatma Mezarlığı'nda da toprak kayması meydana gelirken, yaklaşık 20 mezar zarar gördü.

10 KİŞİ KURTARILDI

Ereğli ilçesinde de sağanak Çaylıoğlu Deresi'ni taşırdı. Çaylıoğlu köyünde 4, Çiğdemli köyünde iki ayrı hayvan çiftliğinde 6 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, mahsur kalanları kurtardı.

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