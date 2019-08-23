Kahraman pilot otel odasında ölü bulundu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'inKarabağlar ilçesinde, 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapanhelikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bostnik, Gaziemir ilçesinde kaldığı otel odasında bulundu. Ölümü büyük üzüntüye neden olan Bostnik'in cenazesinin ülkesine gönderileceği belirtildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Teşkilatımızdan bölge müdürlüğü seviyesine kadar hayatını yangında kaybedenler var. Bir ağaç daha az yansın diye belki kendini strese koydu. Bence çok şerefli bir son. İnsanlar bir ağaca kavuşsunlar diye bir ilke uğruna savaşını verdi" dedi. DHA