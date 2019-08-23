Kaza tespit tutanağı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Trafik kazaları günümüzde en çok karşılaşılan sorunlardan birisidir. Trafik kazalarında kaza tespit tutanağı atılacak adımlar için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle de trafik kazasına dahil olanlar bir süre sonra kaza tespit tutanağı sorgulama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Aşağıda kaza tespit tutanağı sorgulama adımlarını bulabilirsiniz.

TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI SORGULAMA İŞLEMİ

Trafik kazası sonucunda kaza ile ilişiği bulunan taraflar Kaza Tespit Tutanağı doldururlar. Bu belge sigorta şirketlerinin hasar departmanına gönderilir. Sigorta şirketleri, tutanağı ve kaza fotoğraflarını, en geç olayı takip eden iş günü sonuna dek Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'ne (SBM) iletir. Tutanaklar, SBM sistemine girilir ve işlenir. Daha sonra üç iş günü içerisinde her bir sigorta şirketi kendine ait kusur oranı tespiti yapar. Bu oranlar %0, %50 ve %100 olarak değerlendirilir. Eğer tüm şirketler aynı kusur oranı konusunda anlaşırlarsa dosya sonuca varır.

SBM trafik poliçe ve hasar sorgulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/sbm-trafik-police-sorgulama