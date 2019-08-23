Mersin’den korkunç son dakika haberi! Kıyma makinesinde parçalayıp şehrin çeşitli yerlerine atmış!

Mersin'den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu! 28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen cinayete ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, halen tutuklu bulunan zanlı Mustafa E. için 'tasarlayarak öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet istenildi. Davarın ilk duruşması ise 21 Kasım'da görülecek.

EŞİNİ PARÇALAYIP, ŞEHRİN FARKLI YERLERİNE BIRAKMIŞ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede Mustafa E.'nin eşini öldürmesiyle ilgili tüm ayrıntılara yer verildi. İddianameye giren ifadesinde evlilik yıl dönümü olduğu için eşine hediye aldığını söyleyen Mustafa E., eşinin kendisini sevmediğini söylediğini iddia etti.