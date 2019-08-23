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’den korkunç haberi! Kıyma makinesinde parçalayıp şehrin çeşitli yerlerine atmış!

’den gelen haberi kan dondurdu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu’nun vahşice bir şekilde öldürüldüğü ortaya çıktı. Müebbet hapis cezası ile yargılanan Mustafa E.’nin cinayete ilişkin ifadesi ise adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 14:23 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 14:24
Mersin’den korkunç son dakika haberi! Kıyma makinesinde parçalayıp şehrin çeşitli yerlerine atmış!

'den gelen haberi adeta kan dondurdu! 28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen cinayete ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, halen tutuklu bulunan zanlı Mustafa E. için 'tasarlayarak öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'eşi kasten öldürme' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet istenildi. Davarın ilk duruşması ise 21 Kasım'da görülecek.

EŞİNİ PARÇALAYIP, ŞEHRİN FARKLI YERLERİNE BIRAKMIŞ

Savcılıkça hazırlanan iddianamede Mustafa E.'nin eşini öldürmesiyle ilgili tüm ayrıntılara yer verildi. İddianameye giren ifadesinde evlilik yıl dönümü olduğu için eşine hediye aldığını söyleyen Mustafa E., eşinin kendisini sevmediğini söylediğini iddia etti.

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Mersin’den korkunç son dakika haberi! Kıyma makinesinde parçalayıp şehrin çeşitli yerlerine atmış!
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