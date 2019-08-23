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'den ve sağanak yağış uyarısı var! Yarın akşama kadar sürecek!

Genel Müdürlüğü'nden yurt geneline ilişkin ve sağanak yağış uyarısı geldi. Ülkemiz genelinde belirli bölge ve illerde sağanak yağışların etkisi sürerken 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı da oldukça merak ediliyor. Önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran MGM, Orta ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere birçok ilimizi uyardı. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine de dikkat çeken Meteoroloji, yağışların yarın akşama kadar süreceğini belirtti. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında fikir sahibi olabilir, önümüzdeki 5 güne ilişkin sıcaklık değerlerini tablo tablo hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 20:10 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 20:11
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Yarın akşama kadar sürecek!

Genel Müdürlüğü'nden art arda ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Batı bölgelerinde etkisini kaybeden ve yurdun Doğu kesimlerine doğru kayan sağanak yağışlar, gündelik hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu doğrultuda, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Hal böyle olunca, Meteoroloji de önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz ile birçok il için gök gürültü sağanak yağışlara dikkat çeken kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, bölge bölge önümüzdeki 5 güne ilişkin sıcaklık değerleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Yarın akşama kadar sürecek!
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