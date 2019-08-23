Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı var! Yarın akşama kadar sürecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden art arda son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Batı bölgelerinde etkisini kaybeden ve yurdun Doğu kesimlerine doğru kayan sağanak yağışlar, gündelik hayatını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu doğrultuda, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Hal böyle olunca, Meteoroloji de önümüzdeki 5 güne ilişkin beklediği sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaştı. Orta ve Doğu Karadeniz ile birçok il için gök gürültü sağanak yağışlara dikkat çeken kurum, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir, bölge bölge önümüzdeki 5 güne ilişkin sıcaklık değerleri hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.