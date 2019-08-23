Riziko nedir? Rizikonun ortaya çıkması ne anlama gelir?

Riziko terim olarak, şahsın menfaatini tehdit eden bir tehlike demektir. Örneğin, prim belirlemelerinde rizikonun gerçekleşme ihtimaline bakılır ve prim oranı buna göre belirlenmektedir. Sigorta hukukunda yer alan kimi sorumlulukların amacı sigortacının borcunun sigorta ettirenin davranışları sebebiyle artmasının önüne geçilmesidir. Riziko gerçekleştiği zaman sigorta sona ermektedir. Riziko gerçekleştiğinde izlenmesi gereken rota her sigorta çeşidinde farklılık göstermektedir. Sigorta sayesinde ekonominin karşılaşacağı riskler önceden ölçümlenerek basit bir şekilde yönetilir.

RİZİKO GERÇEKLEŞİRSE NE OLUR? SİGORTACI İLE SİGORTA ETTİRENİN SORUMLULUKLARI

Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigorta ettirenin ihmali ile beyan yükümlülüğü mevcuttur. Sigorta ettirenin beyan yükümlülüğü ile meydana gelen riziko arasında bir ilişki varsa sigortacının hiçbir ücret ödemesi gerekmez; ilişki yoksa, sigorta tazminatı bedelini tamamen öder.