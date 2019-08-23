Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Haftanın ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 21-27 Ağustos ŞOK kataloğu aktüel ürünler listesinde sürpriz fırsatlar!

Haftanın aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 21-27 Ağustos ŞOK kataloğu aktüel ürünler listesinde sürpriz fırsatlar!

Yeni haftanın aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı. 21 Ağustos haftasının kataloğunda indirimli ürün fırsatları devam ediyor. Her cebe uygun ve ekonomik ürünlerin yer aldığı zinciri güncel yeni ürünleriyle oldukça fazla ziyaretçi sayısına sahip. Bu haftanın yeni ürünlerinde kozmetik, ev eşyaları, bebek bakım ürünleri ve temizlik malzemeleri yer alıyor. Aynı zamanda yiyecek ve içecek ürünlerinde de çeşitli indirimler mevcut. ŞOK bu haftanın aktüel indirimli ürünler kataloğu tam listeye haberimizin devamından ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:30
Haftanın ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 21-27 Ağustos ŞOK kataloğu aktüel ürünler listesinde sürpriz fırsatlar!

'ta haftanın aktüel ürünleri belli oldu. Vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli alışveriş için 21 Ağustos ŞOK kataloğunu incelemeye başladı. Her hafta yeni katalog indirimleriyle karşımıza çıkan markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Peki ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? En yakın markete gidip, eksiklerinizi tamamlayabilir, indirimli fiyat listesini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte haftanın fırsat indirimleri…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 21 – 27 AĞUSTOS 2019)

Haberimizin devamında haftanın ŞOK aktüel ürünler indirim katalog listesine erişebilir, almak istediğiniz ürün fiyatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

21 AĞUSTOS ŞOK İNDİRİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haftanın ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 21-27 Ağustos ŞOK kataloğu aktüel ürünler listesinde sürpriz fırsatlar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN