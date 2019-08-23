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haberi: Onsuz uyuyamam ki... , babası tarafından öldürülen Müşerref...

haberi 'nın merkez Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki siteden geldi. Dün saat 08.30 sıralarında Belediyenin çöp toplama araçlarında şoförlük yapan ile eşi arasında, bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı. Kan donduran olayda Tuba Erkol, 4 gün önce kendisine şiddet uygulayan eşi hakkında şikayetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. İşte şoke eden dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.8.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 11:27
Son dakika haberi: Onsuz uyuyamam ki... Annesi, babası tarafından öldürülen Müşerref...

haberi 'dan geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk eşi 'u (37) 20 yerinden bıçaklayarak öldüren (40), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşini çok sevdiğini ve severek evlendiklerini belirten Erkol'un, "Büyük çocuğumu anneme götürmek için oraya gittim. Eve girdikten sonra tartışmaya başladık. Tuba, bana bağırmaya başlayınca kendimi kaybetmişim sonra da bu olay yaşandı" dediği öğrenildi.

İşte şoke eden son dakika haberinin detayları…

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Son dakika haberi: Onsuz uyuyamam ki... Annesi, babası tarafından öldürülen Müşerref...
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