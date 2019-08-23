Son dakika haberi: Onsuz uyuyamam ki... Annesi, babası tarafından öldürülen Müşerref...

Son dakika haberi Konya'dan geldi. Edinilen bilgiye göre 3 çocuk annesi eşi Tuba Erkol'u (37) 20 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol (40), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde eşini çok sevdiğini ve severek evlendiklerini belirten Erkol'un, "Büyük çocuğumu anneme götürmek için oraya gittim. Eve girdikten sonra tartışmaya başladık. Tuba, bana bağırmaya başlayınca kendimi kaybetmişim sonra da bu olay yaşandı" dediği öğrenildi.

İşte şoke eden son dakika haberinin detayları…