Son dakika haberi: Genç kıza kabusu yaşattılar! Zorla bağ evine götürüp çırılçıplak soydular, 4 saat boyunca...

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından geçilen son dakika haberinin detayları kan dondurdu. Edinilen bilgiler eşliğinde, olay Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana geldi. Onur G., (25) ve Ercan G. (25) isimli şahıslar, geçtiğimiz hafta önceden tanıdıkları N.K. (24) isimli kadınla buluştu. Gezme bahanesi ile N.K.'yi araçlarına alan şahıslar, bölgedeki Kestane Deresi mevkisine gittiler. Talihsiz kadını zorla bağ evine sokarak çırılçıplak soyan şahıslar, genç kadına dört saat boyunca hayatını kabusunu yaşattılar.

İşte, mide bulandıran son dakika haberine ilişkin detaylar;