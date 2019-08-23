Son dakika haberi: Metrobüsteki kadına dehşeti yaşatmıştı! Pantolonundaki o lekeler...

Geçtiğimiz aylarda Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste yaşanılan cinsel saldırı olayına ilişkin son dakika haberi geldi. Metrobüs hareket ettiği sırada F.Ö.'nün N.C.'nin yanına giderek sarkıntılık yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, pantolonundaki lekeler üzerine ise aracın içi birden karışmıştı.

METROBÜSTEKİ SALDIRIDAN CİNSEL SALDIRIDAN SON DAKİKA HABERİ

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.Ö. ile şikayetçi N.C. hazır bulundu. Sanık F.Ö.'ye ait pantolon üzerindeki lekenin ne olduğunun, kime ait olduğunun, gerekli inceleme ve mukayeselerin yapılmasına ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu mahkemeye ulaştı.