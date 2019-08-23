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haberi: Metrobüsteki kadına dehşeti yaşatmıştı! Pantolonundaki o lekeler...

Metrobüste yaşanan cinsel saldırı olayına ilişkin haberi geldi. Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmadan tutuklu sanık F.Ö. ile şikayetçi N.C. hazır bulunurken mahkeme kararını verdi. Bugünkü duruşmada sanık F.Ö.'nün pantolonunda yapılan incelemelere ilişkin hazırlanan rapor mahkeme heyetine teslim edildi. İlgili raporda, sanığın pantolonunda 6 leke olduğu tespit edildi ve çarpıcı bir detay ortaya çıktı. İşte, son dakika haberine ilişkin ayrıntılar;

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2019 19:29 Güncelleme Tarihi: 23.8.2019 19:30
Son dakika haberi: Metrobüsteki kadına dehşeti yaşatmıştı! Pantolonundaki o lekeler...

Geçtiğimiz aylarda Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste yaşanılan cinsel saldırı olayına ilişkin haberi geldi. Metrobüs hareket ettiği sırada F.Ö.'nün N.C.'nin yanına giderek sarkıntılık yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüş, pantolonundaki lekeler üzerine ise aracın içi birden karışmıştı.

METROBÜSTEKİ SALDIRIDAN CİNSEL SALDIRIDAN SON DAKİKA HABERİ

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık F.Ö. ile şikayetçi N.C. hazır bulundu. Sanık F.Ö.'ye ait pantolon üzerindeki lekenin ne olduğunun, kime ait olduğunun, gerekli inceleme ve mukayeselerin yapılmasına ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu mahkemeye ulaştı.

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Son dakika haberi: Metrobüsteki kadına dehşeti yaşatmıştı! Pantolonundaki o lekeler...
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