Tarihi Bilezikçi Çiftliği restorasyonunda ilk adım

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İstanbulBoğazı'na hakim tepede kurulu Sarıyer'deki tarihi Bilezikçi Çiftliği restore edilecek. İstanbul Üniversitesi, 33 bin 500 metrekare orman içinde kurulu tarihi yapının da yer aldığı çiftliğin restorasyon ve restitüsyon projesinin hazırlanması için çalışma başlattı. Malkoçoğlu, Sosyete Şaban gibi kült filmlerin yanı sıra, son dönem tarihi dizilerinin de mekanı olarak kullanılan Bilezikçi Çiftliği, Osmanlı'nın son dönem ticari faaliyetleriyle tanınan Abraham Paşa tarafından kurulmuştu. Mirasçıları tarafından satılan çiftlik arazisi 1980'li yıllarda İstanbul Üniversitesi tarafından kamulaştırıldı. 70'li yıllarda Türk Sineması'nın platosu olarak kullanılan çiftlik aslına uygun olarak onarılacak.