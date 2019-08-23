Uluslararası Bodrum Bale Festivali ‘Jizel’ ile sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

DevletOpera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ülkemizin ilk ve tek bale festivali olan "17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali", bu yıl da zengin bir program ve büyüleyici performanslarla sanatseverlere gerçek bir sanat şöleni yaşattı. Festival "Jizel" dans-drama eserinin sergilenmesiyle son buldu. Bir dünya klasiği olan Giselle Balesi'nin, koreograf Aysun Aslan tarafından modern bir dans drama formunda sunumu olan "Jizel", İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin genç ve dinamik grubu Modern Dans Topluluğu İstanbul ( MDTist) tarafından sahnelendi. Giselle balesi, Jizel ismi ile bulunduğumuz coğrafyaya has, günümüz sosyal dokusunda örülen bir form ile hayat buluyor. Albrecht, Giselle, Hilarion, Myrtha gibi klasik karakterlerin, Alb, Jizel, Hila, Mirta olarak tanımlandığı ve Aysun Aslan'ın özel üslubuyla anlatıldığı bu farklı JİZEL dünyasının güncelliği, Adolphe Adam'ın klasik değeri ile sahnelendi. Seyirci son derece dinamik ve coşkulu anlar yaşadı. Festivalde bu yıl, dünyanın en profesyonel dans topluluklarından olan Gürcü Ulusal Balesi ile dünyada Flamenko Kraliçesi olarak kabul edilen Aida Gomez ve Dans Topluluğu sahne almıştı.