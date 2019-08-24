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5 kişi ezilerek öldü konseri sürdü

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Giriş Tarihi: 24.8.2019
5 kişi ezilerek öldü konseri sürdü
Cezayir'de rap müzik konserinde çıkan izdihamda 5 kişi hayatını kaybetti. Başkent Cezayir'de Soolking adıyla tanınan ünlü rapçi Abderraouf Derradji'nin vereceği konser nedeniyle binlerce hayranı konserin yapılacağı stadyuma akın etti. Soolking'in sahne aldığı sırada stadyumun kapılarından birinde yaşanan izdihamda 2'si kadın 5 kişi ölürken 21 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölümlü izdihama rağmen konser devam etti. Konser canlı olarak yayınlandı.
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5 kişi ezilerek öldü konseri sürdü
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