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ebediyete uğurlandı

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019
Ali Gürlü ebediyete uğurlandı
TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü (72), son yolculuğuna uğurlandı. İstanbul'da kanser tedavisi görürken vefat eden Gürlü için dün Harbiye'deki TRT İstanbul Radyo Müdürlüğü binasında tören düzenlendi. Törene TRT İstanbul Radyo Daire Başkanı Ahmet Akçakaya, Ali Gürlü'nün kızları birlikte yaşadığı sanatçı dostu Kıymet Onandı ve sanatçılar katıldı. Sanatçı öğle namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Ali Gürlü ebediyete uğurlandı
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