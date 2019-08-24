Beyaz Art’a tablo davası

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Fransa'daoturan İsviçre vatandaşı Philippe M. Gaudart, ressam Nuri İyem'e ait 30x30 ebadındaki portre tabloyu 30 bin liraya müzayedede sattığı halde parasını ödemeyen Beyaz Art Müzayedecilik şirketinin yetkilileri Aziz Asım Karadeniz ile Aysel Karadeniz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. İcra takibini durduran Beyaz Art şirketi hakkında ayrıca itirazın iptali istemiyle İstanbul Asliye hukuk Mahkemesi'ne dava açan Gaudart, "Davalılar ünlü koleksiyoner Hasan Türel'in de satılan 2 tablosunun parasını ödememişler ve bu basına yansımıştır. Müvekkilimin güveni kırılmış, aldatılmış ve dolandırılmıştır" dedi. Gaudart'ın avukatı, "Şüpheliler hakkında güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık suçundan dava açılmasını, ayrıca itirazın iptali ile 25 bin 764 liralık alacağımızın tahsilini istiyoruz" dedi.