Eğer bunlar yapılsaydı… Emine Bulut kurtarılabilir miydi?

İŞTE PROF. METİN YILMAZ'IN AÇIKLAMALARINDAN BAŞLIKLAR

ŞAH DAMARI HASAR ALIRSA NE YAPMALIYIZ?

Şah damarı gibi önemli damarsal yapıları içeren boyun bölgesi yaralanmaları son dönemde yaşadığımız elim olayda olduğu gibi hayati sorunlara neden olabilir. Umarım hiç birimiz böyle bir durumla karşılaşmayız ama eğer böyle bir durumla karşılaşırsak ne yapmalıyız,

BOYUN BÖLGESİ ÇOK HASSAS

Boyun bölgesindeki yaralanmaları vücudun diğer bölgelerinden ayıran en önemli özellik damarsal yapıların sayısal ve boyut olarak büyüklükleri yanında, cilt altına yakın yerleşimli olmalarıdır. Bu nedenle boyun cildindeki küçük kesiler bile ciddi kanamalara neden olabilir. Boyun bölgesi yaralanmaların da kan kaybına bağlı hayati sorunların gelişimini engelleyecek "acil müdahale ekibi" gelene kadar yapılması gerekenleri hatırlatmak yararlı olacaktır.

YASTIK KONULARAK BOYUN YÜKSELTİLMELİ

Nefes alıp vermesi kontrol edilmeli, eğer solunumla ilgili sıkıntı yoksa hemen yaralanma bölgesine odaklanıp öncelikle bası uygulamalı. Hastanın omuz bölgesine bir yastık konarak boyun biraz yükseltilmeli. Böylelikle aktif kanama bölgesi yükseltilerek basıya daha kolay yanıt elde edilir.

BASININ ŞİDDETİ KANAMAYI DURDURACAK KADAR OLMALI

Basının şiddeti kanamayı durduracak kadar olmalı, parmağınızla, elinizle veya o an etrafımızda bası uygulayacak mendil, havlu gibi tekstil parçaları da kullanılarak yapılmalı. Bu işlem özellikle "venöz" kanamayı kolaylıkla kontrol ederken, arteryal kanamalarda ise yine kanamanın şiddetini azaltacağı için kan kaybına bağlı sorunların gelişimini öteleyerek zaman kazanmamıza yardımcı olur.

ACİL MÜDAHALEYE KADAR DEVAM EDİLMELİ

Acil müdahale ekibi gelip damar yolunu açıp müdahale için uygun şartlar oluştuğunda bası kaldırılabilir. Eğer bu şartlar yaralının bulunduğu ortamda sağlanamıyorsa ameliyathaneye kadar bası uygulamasına aynı şiddette devam edilir.

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