Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Karıkoca kavgası korkunç bir kazayla bitti

Karıkoca kavgası korkunç bir kazayla bitti

İHSAN TUNÇOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019
Karıkoca kavgası korkunç bir kazayla bitti
Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan Tuncay Demirel, biri eşinin kullandığı iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti. Merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan çiftten Nazife Demirel otomobiline doğru yürüdüğü sırada Tuncay Demirel de arkasından gitti. Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AMBULANSTAKİ HASTA DA ÖLDÜ
Kütahya'da ise önceki akşam Gediz ilçesinde kalp krizi geçiren Recep Çicek'i, hastaneye yetiştirmek için yola çıkan Cevdet Işık'ın kullandığı ambulans, Himmet Duvar'ın kullandığı otomobile çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek'in kullandığı otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Ambulanstaki hastayla birlikte 3 kişi öldü. Dün yurt genelindeki kazalarda 6 kişi öldü.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karıkoca kavgası korkunç bir kazayla bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN