Karıkoca kavgası korkunç bir kazayla bitti

BUGÜN NELER OLDU

Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşiyle yol ortasında tartışan Tuncay Demirel, biri eşinin kullandığı iki aracın arasında kalarak hayatını kaybetti. Merkez Harbiş Mahallesi'nde Tuncay Demirel, pazar yerinde boşanmak üzere olduğu eşi Nazife Demirel ile karşılaştı. Tartışmaya başlayan çiftten Nazife Demirel otomobiline doğru yürüdüğü sırada Tuncay Demirel de arkasından gitti. Tuncay Demirel, eşinin saçından çekip dışarı çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazife Demirel'in, otomobili hareket ettirmesiyle Tuncay Demirel yere düştü. Demirel, arkadan gelen araçla eşinin aracı arasında kalarak hayatını kaybetti. Demirel'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Kütahya'da ise önceki akşam Gediz ilçesinde kalp krizi geçiren Recep Çicek'i, hastaneye yetiştirmek için yola çıkan Cevdet Işık'ın kullandığı ambulans, Himmet Duvar'ın kullandığı otomobile çarpıştı. Savrulan otomobil önce ambulansın arkasından gelen hasta yakınlarının bulunduğu Halil İbrahim Çiçek'in kullandığı otomobile, ardından da bariyerlere çarptı. Ambulanstaki hastayla birlikte 3 kişi öldü. Dün yurt genelindeki kazalarda 6 kişi öldü.