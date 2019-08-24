Kırkyamaya Japon ilgisi

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Kocaeli'nde Gölcük Belediyesi 10. Uluslararası Nakışlı Kırkyama Şenliği' düzenledi. Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Güney Kore, Japonya, İspanya, Makedonya ve Mısır'dan 101 kırkyama ustası katılıyor. Şenlikte konuşan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, "Kırkyama ihtiyaç ve tasarruftan doğmuş olsa da bugün artık bir sanat alanı olarak dünyada çok iyi tanınan, çok nitelikli, çok özgün bir sanat alanı haline geldi. Ama onun ihtiyaçtan doğma kökenini unutmayalım. İnsanlık şu anda bir lokma ekmeğe, bir yudum suya ihtiyaç duyan bölgelere sahip" diye konuştu. Şenliğe katılan Japonlar güneşten korunmak için açtıkları şemsiyeleriyle etkinliğe renk kattı. Şenlik, yarın sona erecek.