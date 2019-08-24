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'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Tarsus ilçesindeki bir oto lastik dükkanına yönelik saldırıda 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 24.8.2019 12:07
Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir lastikçi dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1 çocuk öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, motosikletle Gözlükule Mahallesi'ndeki bir oto lastik dükkanına gelen kar maskeli kişiler, dükkana rastgele ateş ettikten sonra kaçtı. Saldırıda iş yerinde bulunan K.Y. (18), Y.Y. (13), M.O.Y. (17) ve H.A.Y. (14), çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan H.A.Y, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ölüm böyle geldi... Husumetli olduğu kişiyi öldüren kişinin görüntüleri ortaya çıktı!

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Mersin'de silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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