Aşure günü ne zaman? 2019 Muharrem ayı tarihi

Aşure günü hem islam dini açısından hem de kültürümüz gereği önemli bir gündür. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayının 2019 yılında ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2019 Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı hangi tarihte başlıyor? Cevabı haberimizde…

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Muharrem ayı, tarih boyunca kültürümüz için önemli bir ay olmuştur. Muharrem ayı 2019 yılında 31 Ağustos tarihinde başlayacak.

2019 AŞURE GÜNÜ TARİHİ

Aşure günü, Muharrem ayı içerisinde olan bir gündür. Müslümanlar tarafından önemli olan gün bu yıl Diyanetin açıkladığı tarihe göre 9 Eylül Pazartesi günü olacak.

MUHARREM AYININ ANLAM VE ÖNEMİ

Araplar İslam öncesi dönemde (cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Aşura Günü ise Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet atfedilir. Aşura'nın Arapça'da 10 manasına gelen 'aşara' kelimesinden türemiştir.

Sözcüğün Sâmi diller arasında ortak olduğu düşünülmektedir. Aşura, Musevilik inancında da Büyük Kefaret Gün olarak kullanılmıştır.

AŞURE GÜNÜ'NDE NELER OLDU?

- Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir,

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi.