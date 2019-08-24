Oğlu için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne

Diyarbakır'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Anne Akar: "HDP kimseyi kandırmasın. Madem barış istiyorlar neden çocukları dağa çıkarıyorlar? Ben bunu lanetliyorum."

(Mehmet Akar'ın terör örgütüne yakın bir ajansa verdiği iddia edilen röportaj) Ne yaptıysa HDP yaptı. HDP, onu korkutarak veya tehdit ederek röportaj yaptırmış. Oğlumun nerede olduğunu bilmiyorlarsa nasıl röportaj yaptılar" - "HDP benim tek düşmanımdır. Bir evden 3 kişi kaçırılır mı? Ben diyorum ki Fırat ve Salim gitti Mehmet'im sağ salim evine dönsün. HDP artık elini ailemden çeksin, oğlumun yakasından düşsün ve oğlumu bana versin"

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ailedeki kadınların katılımıyla devam ediyor.