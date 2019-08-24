Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Prens ve ailesi tarifeli uçtu

Prens ve ailesi tarifeli uçtu

DIŞ HABERLER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2019
Prens ve ailesi tarifeli uçtu
Prens William ve eşi Prenses Kate İskoçya'ya 512 TL'lik ekonomi sınıfında yolculuk ederek halkın gözüne girdi. Norwich Uluslararası Havalimanı'nda önceki sabah görüntülenen Cambridge Dükü ve Düşesi, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte toplam 44 koltuklu ticari uçakta İskoçya'nın Aberdeen Uluslararası Havalimanı'na uçtu. Yolcular şaşırırken, Kate Middleton'ın annesi ve çocukların dadısının da uçakta seyahat ettiği görüldü. Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise çevreci olmalarına rağmen özel jetle seyahat ettikleri için eleştirilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Prens ve ailesi tarifeli uçtu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN