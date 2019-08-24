Prens ve ailesi tarifeli uçtu

BUGÜN NELER OLDU

PrensWilliam ve eşi Prenses Kate İskoçya'ya 512 TL'lik ekonomi sınıfında yolculuk ederek halkın gözüne girdi. Norwich Uluslararası Havalimanı'nda önceki sabah görüntülenen Cambridge Dükü ve Düşesi, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile birlikte toplam 44 koltuklu ticari uçakta İskoçya'nın Aberdeen Uluslararası Havalimanı'na uçtu. Yolcular şaşırırken, Kate Middleton'ın annesi ve çocukların dadısının da uçakta seyahat ettiği görüldü. Prens Harry ve eşi Meghan Markle ise çevreci olmalarına rağmen özel jetle seyahat ettikleri için eleştirilmişti.