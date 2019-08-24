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ne anlama gelir?

genel olarak olumlu yorumlanmaktadır. İnsanlar gördükleri rüyaların tabirlerini merak ediyor ve araştırıyor. Peki, rüyada havuz görmek ne anlama geliyor? İşte bu rüyanın tabiri…

Giriş Tarihi: 24.8.2019 16:26
Rüyada havuz görmek ne anlama gelir?

Rüyada havuz görmenin anlamları görülen rüyadaki bazı unsurlara göre değişebiliyor. Genellikle olumlu olarak yorumlanan bu rüyayı görenler internet üzerinden araştırıyor. Rüyada havuz görmek ne anlama geliyor? Sorunun cevabı haberimizde…

RÜYADA HAVUZ GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüya tabircileri tarafından yapılan değerlendirmelere ve yorumlara göre rüyada havuza girmek, mutluluk, huzur, müjdeli haber demektir. Rüya sahibinin kötü alışkanlıklarını bir kenara bırakacağına, sağlıklı beslenmesi gerekeceğine rivayet eder. Rüyada havuza girmek, aynı zamanda kişinin kendisine çeki düzen vererek daha temiz bir hayata kavuşacağına rivayettir.

Rüya sahibinin rüyasında havuzun dibine dalmak, kişinin maddi ve manevi açıdan rahata kavuşacağına, vatana ve millete hayrı dokunan evlatlar yetiştireceğine delalet eder. Aynı zamanda rüyada havuzun dibine dalmak, hayırlı bir kısmete yorumlanır. Saygılı bir eşe sahip olacağına, daima huzur dolu olacağına da rivayet etmektedir.

Rüyayı gören kişinin, eş, dost, akrabasıyla bir işe gireceğine ve bu işten bol kazanç sağlayacağına yorulur. Aynı zamanda rüyada havuzun taştığını görmek, rüya sahibinin hanesinin daima bolluk ve bereket içerisinde olacağına rivayet eder.

Rüyada havuzda yüzmek, aşık olacağına ve aşık olduğu kişinin peşinden çok koşacağına, onu elde etmek içi çaba sarf edeceğine rivayet eder. Aynı zamanda bazı rüya sözlüğü yorumcularına göre rüyada havuzda yüzmek, kişinin zorlu bir iş hayatının ardından tekrardan rahata kavuşacağına, ailesi ile arasının daima iyi olacağı anlamına gelmektedir.

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Rüyada havuz görmek ne anlama gelir?
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